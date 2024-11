Ilgiorno.it - Monza, la regina di Bacco. Giro d’Italia nel bicchiere tra eccellenza e solidarietà

Ha il primato di non poter contare nemmeno su un ettaro di vigneto., però, sa esseredel vino. Diventando per un weekend capitale italiana del bere bene e responsabile grazie allaWine Experience. Una iniziativa ideata e realizzata da Visionplus, in partnership con la delegazione Fisar die Brianza. Una “experience“ che apre le porte agli appassionati per avvicinarli alla conoscenza del vino. Diverse, infatti, le iniziative pubbliche. In via Bergamo, la strada della movida monzese, si è svolta la nuova edizione di “Calici sotto le stelle“ con la possibilità di degustare vini provenienti da tutta la nostra penisola, tra piccole e grandi cantine. La giornata di ieri si è distinta per i grandi intenditori, quelli che hanno voluto mettere alla prova le loro conoscenze con una masterclass nelle lussuose sale dell’Hotel de la Ville.