Il crollo dell’affluenza alle elezioni regionali alle 12 | in Umbria 954% e in Emilia-Romagna 1132%

Ilfattoquotidiano.it - Il crollo dell’affluenza alle elezioni regionali alle 12: in Umbria 9,54% e in Emilia-Romagna 11,32%

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unine un calo netto in12 l’affluenza per lenelle due Regioni è davvero bassa rispettotornate precedenti. È del 9,54% il dato definitivo a mezzogiorno in. Era stato del 19,55% nella precedente consultazione quando però si era votato in un giorno. L’affluenza parziale insi attesta all’11,32% (3.539 sezioni su 4.529). Un dato è in netto calo rispetto al 2020 quandourne, aperte in quell’occasione solo per un giorno, si recò alla stessa ora il 23,24% degli aventi diritto.– Sono nove i candidati alla presidenza dell’, ma si profila un testa a testa fra il centrodestra e il campo largo del centrosinistra, che sostengono, rispettivamente, le candidate alla presidenza Donatella Tesei (nella foto a destra), governatrice uscente, della Lega e la civica Stefania Proietti, attuale sindaca di Assisi e presidente della Provincia di Perugia.