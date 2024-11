Superguidatv.it - Coppa Davis, Italia – Argentina: orario e dove vedere i quarti di finale in tv e streaming

si sfidano per ididella Final Eight diche si disputano a Malaga, in Spagna. Gli azzurri cercano di confermare il titolo vinto lo scorso anno. Vediamo insieme il programma e quando andrà in onda il match.si sfidano neidi: quando in tvDopo il successo televisivo degli Atp Finals di Torino, torna il grande tennis in tv. Si giocano infatti idi, la competizione mondiale a squadre nazionali del tennis maschile. L’è impegnata contro l’, Nazionale che ha battuto nel 2022 proprio in. Ora però si giocano ididella Final Eight diin programma giovedì 21 novembre 2024 a partire dalle ore 17.00. È infatti previsto prima un incontro singolare, poi un secondo singolare e se decisivo il doppio.