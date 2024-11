Ilfattoquotidiano.it - “L’omicidio di Malcom X facilitato da agenti governativi”, causa da 100 milioni di dollari contro Cia, Fbi e polizia di New York

Unada 100e un’accusa pesantissimadue agenzie. Le tre figlie di Malcolm X hanno puntato il ditoCia, Fbi, Dipartimento didi Newe altri soggetti accusandoli di aver avuto un ruolo nell’assassinio del leader per i diritti civili nel 1965. Nella, depositata presso il tribunale federale di Manhattan, le figlie sostengono che le agenzie fossero a conoscenza del complotto per l’assassinio, vi fossero coinvolte e non abbiano fatto nulla per impedirlo. L’avvocato Ben Crump, parlando in una conferenza stampa insieme alla famiglia, ha auspicato che i funzionari federali e i cittadini leggano il documento “per conoscere tutte le azioni infami compiute dai loro predecessori e cercassero di rimediare a questi torti storici”.Per decenni, sulla morte di Malcolm X sono emerse più domande che risposte riguardo a chi fosse il responsabile.