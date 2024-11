Calciomercato.it - Juventus, tra svincolati e ritorni: “Giuntoli pentito di due affari” | ESCLUSIVO

Le vicende di mercato iniziano già a diventare di stretta attualità in casa. Le ultime sui bianconeri con Antonio BarillàLanon ha vissuto una prima parte di stagione semplice dal punto di vista degli infortuni. I bianconeri hanno infatti dovuto rinunciare prima a Bremer e poi anche a Cabal, entrambi per problemi fisici di lunga durata.Cristiano(LaPresse) – Calciomercato.itUna serie di ko importanti per le rotazioni difensive di Thiago Motta, tanto da far ipotizzare l’eventuale innesto di qualche calciatore dalla lista. A tal proposito è intervenuto a ‘Ti amo Calciomercato’ anche il collega Antonio Barillà che sulla questione free agent si è così espresso: “Io credo che aspettino gennaio, hanno calcolato di poterselo permettere considerando che ai 6 difensori di ruolo ci sono delle integrazioni possibili cambiando dei ruoli ad altri giocatori: abbassare McKennie sulla linea dei terzini e utilizzare Locatelli come centrale difensivo sono delle soluzioni estreme sulle quali Thiago Motta sta lavorando”.