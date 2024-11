Infobetting.com - Benevento-Avellino (domenica 17 novembre 2024 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Tre rientri per Biancolino, Auteri senza Perlingieri

Leggi su Infobetting.com

È il match clou del girone C di Serie C e la capolistadiaffronta in casa l’diin un derby campano accesissimo. Le streghe vengono dal KO di Picerno, il terzo stagionale e tutti avvenuti fuori casa, mentre al Vigorito il percorso è netto con 7 vittorie su 7 e appena 4 gol al passivo. Curiosamente tutte le sconfitte dei giallo rossi sono arrivate con lo stesso .InfoBetting: Scommesse Sportive e