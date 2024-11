Gaeta.it - Vitalfood by Italcanditi fa il suo debutto a Food Ingredients Europe 2024 con innovazioni nel settore agroalimentare

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterby, un importante attore pan-o neldelle preparazioni a base di frutta, si appresta a fare il suo esordio alla fiera. Questo evento avrà luogo in un contesto di grande attesa e opportunità per il marchio, dopo l’acquisizione dello stabilimento di Goes, nei Paesi Bassi, da parte del Gruppo. La fiera rappresenterà un’importante occasione per presentare l’ampia gamma di soluzioni sviluppate nel corso degli anni, destinate a soddisfare le esigenze nel campo della pasticceria, dello yogurt e del gelato.Ildial FIE: un passo significativoLa partecipazione dirappresenta una tappa fondamentale dopo l’integrazione del sito produttivo di Goes, ex di CSM