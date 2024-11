Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2024 ore 18:15

DEL 15 NOVEMBREORE 18.05 ARIANNA CAROCCIBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA PROVINCIA DI RIETIA CAUSA DI UN INCIDENTE, RESTA CHIUSA LA STRADA STATALE SALTO CICOLANA TRA RIETI E LA LOCALITÀ CASETTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SONO ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO.ANDIAMO SULLA A24TERAMOPOSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 14+000 TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI VERSO.ESTANDO SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA LA TANGENZIALE EST E FIORENTINI IN USCITA DA; SI TRATTA DI UN TAMPONAMENTO IN GALLERIA SULLA PRIMA CORSIA. NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO CI SONO CODE, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO, TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO.SULLAFIUMICINO VERSO L’EUR ABBIAMO CODE TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DEL CAPPELLACCIO; NELLA CARREGGIATA OPPOSTA SI RALLENTA TRA LA CLOMBO E VIALE ISACCO NEWTON.