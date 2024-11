Mezzogiorno, quello che i giovani dicono

Leggi su Ildenaro.it

Non hanno bisogno di politica politicante imeridionali che guardano alle proprie città come possibile destinazione del loro futuro ma di prospettive a medio e lungo termine: di un orizzonte lontano e non della speranza che muore nel volgere di un mattino dentro la nebbia di promesse non mantenute. Questa, in ultima analisi, la conclusione del confronto tra nuove e meno nuove generazioni organizzato dal centro studi Srm di Intesa Sanpaolo e dalla Fondazione Matching Energies collegata al gruppo industriale Getra.Uno scambio di informazioni e opinioni molto utile per comprendere le ragioni della fuga di promettenti risorse, la volontà o almeno di desiderio di poter spendere a casa il proprio talento, le preoccupazioni collegate al possibile rientro. Non c’è visibilità in Italia per chi voglia investire nel proprio Paese nonostante non si possa negare che qualcosa stia cambiando in meglio.