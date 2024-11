Ilrestodelcarlino.it - Camara, emozioni forti in Senegal: "Giocherò davanti alla mia famiglia"

Venerdì 22 novembre, a Dakar, in, una colonna di Rbr vivrà. C’è in programma– Rwanda e in campo, a difendere i colori dei padroni di casa, ecco Gora. Sono le qualificazioni per Afrobasket 2025 e non è la prima volta con la sua Nazionale per il lungo biancorosso. Certo, l’orgoglio rimane, ma quel carico di palpitazioni in più sarà dato da altro. Da cosa, Gora? "Sarà la prima volta che la miami vedrà giocare dal vivo, così come i miei amici. Per di più a casa, nel mio Paese. C’è tanto orgoglio da parte mia. Di solito sono uno che prende tanta energia dal pubblico quando ci sono le partite, questa volta la sensazione sarà ancora maggiore. Sarà speciale" L’attualità riminese racconta di un primato in classifica meritato. Vi aspettavate una partita così difficile con Avellino? "Sì, perché da primi in classifica affrontiamo sempre squadre che ci affrontano spensierate e pronte a vincere una partita importante.