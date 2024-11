Panorama.it - Sinner contro la nazionale: sfida degli ascolti tv

Leggi su Panorama.it

Non c'è solo il calcolo dei giochi e dei set per capire se e come Jannikapproderà alle semifinali delle ATP Finals. In palio nella serata dellacon il russo Medvedev c'è anche il confronto televisivo tra calcio e tennis, un inedito quasi assoluto in un paese che si è sempre nutrito di pallone e poco altro. Come si comporteranno gli sportivi da divano? Preferiranno le gesta del numero uno del tennis mondiale a Torino, visibili in chiaro su Rai Due e su Sky Sport che delle Finals detiene i diritti complessivi? Oppure vireranno su Rai Uno per il match di Nations League tra il Belgio di Lukaku e la giovanedi Spalletti?Non è solo roba per studiosi dell'audience televisiva e dei flussi di, share e rilevazioni varie. E' una cartina tornasole dell'impatto che l'ascesa vertiginosa dista avendo su usi e consumi italiani.