Ranieri uscirà dalla pensione per assumere la guida della Roma

2024-11-14 00:33:29 Giorni caldissimi in redazione!Secondo quanto riferito, l’allenatore vincitorePremier League del Leicester City, Claudio, lascerà laperladell’AS.Si ritiene che il 73enne italiano sia in trattative per un ritorno ai gigantiSerie A, che ha allenato dal 2009 al 2011 e poi di nuovo nel 2019., che notoriamente hato il Leicester verso un improbabile trionfo in Premier League nel 2016 e ha anche allenato il Chelsea durante i primi anni din Abramovich, aveva precedentemente interrotto la sua carriera da dirigente dopo aver lasciato il Cagliari alla finescorsa stagione.Tuttavia, i media italiani hanno ampiamente riportato cheha concordato un accordo per tornare in panchina allo Stadio Olimpico.