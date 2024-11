Ilfattoquotidiano.it - “L’azienda ci deve centinaia di migliaia di euro ma sta svuotando la fabbrica”: operai in presidio permanente davanti allo stabilimento

Dura da oltre una settimana ilalladi Montale, in provincia di Pistoia, dei lavoratori della Iron&Logistics che si occupa di imballaggi, smistamento e logistica in conto terzi per varie case di moda. Una protesta iniziata dopo la sparizione di merce e macchinari, con i dipendenti che temono chestia cercando di smantellare loper sottrarsi agli obblighi verso i lavoratori. Quest’ultimo episodio si inserisce in un contesto di continui conflitti che durano da anni tra la ditta e i dipendenti, come spiega Luca Toscano per il sindacato Sudd Cobas: “In queste ultime settimane di fatto c’è stato un lento svuotamento nella, svuotamento di lavoro – dice – e quindi siamo in assemblea. Si sta dormendo dentro laper presidiare i macchinari, perché probabilmente si stava preparando un’operazione simile a quella di prima, come fecero nel 2022, cioè di spostarsi, ma ricambiando anche ragione sociale stavolta per ridurre tutti gli effetti qua”.