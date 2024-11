Ilrestodelcarlino.it - Latini incontra il ministro Giuli:: "I nostri teatri patrimonio Unesco"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Giorgia, vicepresidente della commissione Cultura della Camera, hato ieri a Roma ildella Cultura Alessandroper parlare della candidaturaper istorici ’all’italiana’ della regione Marche. La proposta, attualmente al vaglio degli ufficia Parigi, mira a posizionarsi come candidatura ufficiale del Ministero della Cultura, con una decisione attesa nelle prossime settimane. "Il sostegno del ministero è fondamentale per portare avanti questo obiettivo che rappresenterebbe un ulteriore riconoscimento per le Marche come culla della cultura italiana. Questo riconoscimento rafforzerebbe non solo l’identità culturale della regione, ma anche il suo indotto turistico" ha dichiarato. L’incontro ha toccato anche la necessità di rilanciare le tradizioni culturali locali e di sostenere i borghi storici, con un riferimento speciale alle celebrazioni per gli 800 anni del Cantico delle Creature di San Francesco, ricorrenza che cadrà nel 2025.