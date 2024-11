Gaeta.it - Rodrigo Areias trionfa al Matera Film Festival con “A pedra sonha dar flor”

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ilha celebrato la sua quinta edizione, presentando un ricco palinsesto che ha visto la partecipazione di 26 opere tra lungometraggi, cortometraggi e documentari. Tra questi, il“Adar” diha conquistato il premio per il miglior lungometraggio, affermandosi come uno dei protagonisti dell’evento cinematografico dell’anno.Partecipazione e categorie delLa manifestazione ha attirato l’attenzione di cineasti provenienti da diverse parti del mondo. Sono stati cinque i lungometraggi in competizione, mentre i cortometraggi hanno raggiunto un totale di quindici opere. L’evento ha incluso anche sei documentari, ognuno dei quali ha contribuito a creare un’atmosfera di grande fermento artistico. Ilha non solo fornito una piattaforma per i talenti emergenti, ma ha anche messo in luce opere già affermate nel panorama cinematografico internazionale.