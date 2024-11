Ilgiorno.it - Giorgia investita e uccisa al ritorno da scuola: San Benedetto Po si stringe attorno alla famiglia

SanPo (Mantova), 12 novembre 2024 – L’incubo di ogni genitore, sotto le finestre di casa, dida. Era appena scesa dal pullmanCoraini, studentessa 15enne, quando ha attraversato la strada ed è statada un’auto che non le ha lasciato scampo: è morta dopo un’agonia di alcune ore all’ospedale di Parma dove era stata trasportata in eliambulanza, in un disperato tentativo di salvarle la vita. L’incidente è successo nel primo pomeriggio di ieri a Villa Garibaldi, frazione di SanPo, doveabitava con la. Quando i soccorritori sono arrivati sul luogo dell’incidente la ragazzina era già in condizioni gravissime, tra la vita e la morte: dopo numerosi tentativi di rianimazione il suo cuore ha però ripreso a battere, quanto bastava almeno per accendere la speranza e consentire il trasporto in ospedale per tentare di salvarle la vita.