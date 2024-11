Ilgiorno.it - Vandalizzato il murale dedicato a Liliana Segre

È stato cancellato il volto dinelrealizzato lo scorso 30 settembre dall’artista AleXsandro Palombo in viale Andrea Doria all’angolo con piazzale Loreto. È lo stesso Palombo a denunciarlo. NeIl’opera monito contro l’antisemitismo, il viso della senatrice a vita supertite dell’Olocausto è stato rovinato in più punti e la stella di David gialla, simbolo di esclusione e sterminio, completamente rimossa. Vicino allel’artista aveva ritratto anche Sami Modiano, tra gli ultimi testimoni sopravvissuti all’Olocausto. E neppure il suo viso dipinto è stato risparmiato. Non è la prima volta che l’artista denuncia la vandalizzazione delle sue opere. Il mese scorso aveva segnalato la distruzione delappena disegnato davanti all’università Statale di Milano in memoria delle vittime dell’attacco di Hamas del 7 ottobre, mentre a maggio aveva mandato le immagini della devastazione delalla premier Meloni.