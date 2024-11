Lapresse.it - Vaticano, presentato nuovo portale Basilica San Pietro. Il Papa: “Meraviglioso”

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

È statoquesta mattina in una conferenza stampa che ha avuto luogo presso la Sala Stampa della Santa Sede, in, il progetto ‘Ladi San: AI-Enhanced Experience/Esperienza abilitata dall’AI’. Realizzato da Microsoft e dalla Fabbrica di Sanin collaborazione con la Fondazione ‘Fratelli tutti’ e della ‘Missione digitale dellain uscita’ come ha spiegato l’arciprete delladi San, card. Mauro Gambetti, “al visitatore viene offerto l’utilizzo di un cannocchiale per avvicinarsi alla vita della: informazioni e notizie, documentazione e narrazioni, video e audio saranno online. Il cannocchiale mostrerà contenuti storico-artisitici e spirituali, utilizzerà l’IA per approfondimenti, potrà zoomare sull’archivio storico, aprire dei ‘medaglioni’ sulle news, rendere accessibile la nuova Rivista ‘Piazza San'”.