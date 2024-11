Superguidatv.it - Segreti di Famiglia, dall’11 novembre tornano su Canale 5 gli episodi inediti

Leggi l'articolo completo su Superguidatv.it

di– dopo la sospensione a fine agosto – si appresta a tornare su5 con nuovi. A partire da lunedì 11la serie tv turca con Ceylin e Ilgaz prenderà il posto di Endless Love.disuLa sospensione della dizi turca con Ceylin e Ilgaz a settembre aveva lasciato l’amaro in bocca a moltissimi appassionati, che avevano dovuto salutare i loro beniamini. La soap aveva fatto registrare un buon successo, tenendo incollati davanti al teleschermo circa 1,7 milioni di spettatori.Ora i vertici di Cologno Monzese hanno deciso di regalare ai tanti fansdinuovi, che prenderanno il via lunedì 11in daytime nella rete ammiraglia Mediaset.di, dov’eravamo rimasti?Sono passati più di due mesi dalla messa in onda dell’ultima puntatadi, e un riepilogo è quasi d’obbligo.