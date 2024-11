Lanazione.it - In moto fino all’Ucraina. L’obiettivo di Canonici: portare aiuti alla popolazione

Percorrerà migliaia di chilometri indal Valdarnolontana Ucraina permartoriata dguerra. È l’avventura che intraprenderà il terranuovese Alessandro, 54 anni, da tempo impegnato nel volontariato, che già nel 2022 si recò nell’est Europa per lo stesso scopo. Il suo sarà un viaggio in solitaria e il titolo che ha deciso di dare a questo suo progetto è "3000 km di solidarietà". Ma per arrivare a destinazione e soprattutto per aiutare gli ucraini Alessandro necessiterà dell’aiuto di tanti. "Avrò bisogno di donazioni per raggiungere la cifra prefissata che mi permetterà di acquistare in Romania il materiale necessario da trase consegnare nel paese ucraino di Solotvi", ha detto.è quello di partire con almeno 3.000 euro e la raccolta è già iniziata.