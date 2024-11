Oasport.it - Hockey ghiaccio: l’Italia festeggia la vittoria al Tamás Sárközy Memorial battendo anche la Polonia

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Non c’è due senza tre. Chiude in bellezza illa Nazionale italiana disu, squadra impegnata questo weekend in Ungheria per un torneo amichevole che ha dato il là all’avventura in panchina del neo head coach Jukka Jalonen. Dopo essersi imposti sia contro la Slovenia che con i padroni di casa (conquistando così il Trofeo con una partita di anticipo), gli azzurri hanno ben figuratonel terzo match in programma, superando nettamente lacon il risultato di 5-3.Match di grande carattere quello degli azzurri, bravi ad aprire i conti dopo pochi minuti dall’inizio del primo periodo, passando in vantaggio al 4:29 con Trivellato su triangolazione con Demtz e Cugletta, preludio del raddoppio ad opera di Gellon, arrivato esattamente cinquantanove secondi dopo.