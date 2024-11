Anna | tutto quello che c’è da sapere sul film di Luc Besson

Leggi l'articolo completo su Cinefilos.it

che c’è dasuldi LucIl regista francese Lucha dato vita con i suoiad alcuni tra i più avvincenti personaggi femminili degli ultimi decenni. Titoli come Nikita, Léon, Il Quinto Elemento, Lucy o il più recente Valerian e la città dei mille pianeti vantano figure di donne complesse, in grado di rubare la scena a quanti gli stanno intorno. Anche il suo ultimo, uscito nel 2019, è dominato da una protagonista ricca di risorse e imprevedibile tanto nel pensiero quanto nelle azioni.è infatti una letale assassina, degna erede delle donne al centro dei poc’anzi citati titoli del regista francese.Al di là della sua protagonista,si configura dunque come un puro action thriller come solo, anche sceneggiatore del, sa realizzarli.