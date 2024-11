Amica.it - Zucchero parla del nuovo album "Discover II". Dalla collaborazione con Salmo e Russell Crowe, alle battute su Trump e A.I: ecco cos'ha detto

“Sugar” Fornaciari ha presentato al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano il suoII, in uscita oggi venerdì 8 novembre, reinterpretazioni personali di alcune delle canzoni che ha amato di più nella sua vita. Una presentazione che è puro intrattenimento:racconta a ruota libera ilprogetto discografico. Toccando anche temi di attualità.? «Ne vedremo delle belle». Intelligenza artificiale? «Se Springsteen è “born to run”, io sono “born to sing”, sono nato per cantare. Di intelligenza artificiale e social non me ne frega un ca.».E se vi chiedete chi sia il Basset hound che lo affianca nella copertina dell’, sappiate che è il suo cane e si chiama Bardolino: «Durante il Covid una famiglia che non poteva più tenerlo ci ha chiesto se poteva affidarmelo.