Anticipazionitv.it - Amici anticipazioni registrazione 3 Aprile 2025, manche e ballottaggio: chi rischia l’eliminazione

Leggi su Anticipazionitv.it

La puntata del Serale diregistrata oggi e in onda l’8si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. Lediffuse da SuperGuidaTv raccontano uno scontro acceso tra le squadre guidate da Zerbi-Cele, Petti-Letti e CuccaLo, con sfide serrate tra canto e ballo. Sul palco, gli allievi si sono messi in gioco fino all’ultima nota, ma al termine della serata, due nomi sono finiti al centro del rischio eliminazione. Ecco tutto quello che è successo, dalla primaalfinale., primapuntata 8: potenza vocale e confronto direttoLa serata si è aperta con un acceso confronto tra Zerbi-Cele e Petti-Letti. Il primo guanto di sfida ha visto opposti Antonia e Nicolò, impegnati in una sfida sulla potenza vocale. Entrambi hanno interpretato i brani I Feel Good e Vorrei la pelle nera, ma la vittoria è andata ad Antonia.