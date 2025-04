Donald Trump agli ordini dell’influencer cospirazionista | sei alti funzionari licenziati La lista nera dei traditori dell’America

Leggi su Open.online

Il colloquio con l’influencerLaura Loomer e l’allarme di un anonimoo della Casa Bianca: «Quello che sta per iniziare a Washington è un bagno di sangue». Il presidente americanoavrebbe licenziato almeno seidel Consiglio per la sicurezza nazionale. Si tratta del primo corposo rimpasto del secondo mandato del tycoon. Forse il primo di tanti. Stando alle informazioni raccolte da Axios, Laura Loomer si sarebbe incontrata nello studio ovale conillustrandogli una lungadi persone che riteneva sleali. Sei di queste, conferma il New York Times, sono state invitate ad abbandonare il loro posto di lavoro. Molte altre, che il team diaveva scelto accuratamente nelle settimane precedenti al suo insediamento, sono state declassate e riassegnate al loro ruolo precedente.