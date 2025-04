Zonawrestling.net - AEW: Anche Orange Cassidy è infortunato

A pochi giorni da AEW Dynasty, la notizia dell’infortunio di Jay White ha portato la AEW a cambiare i piani per il torneo della Owen Hart Foundation, a cui l’atleta neozelandese aveva annunciato che avrebbe partecipato. Un brutto colpo per Switchblade, che nella sua carriera a Jacksonville è stato particolarmente sfortunato con i problemi fisici. Ma a quanto pare non è l’unico nome grosso della federazione ad essere alle prese con un infortunio.Problema ai pettorali per OCCome riportato da Fightful Select, infatti, l’ex campione internazionaleè attualmente fuori dai giochi per un problema fisico, e stando alle prime informazioni che arrivano dalla AEW potrebbe trattarsi di uno strappo al muscolo pettorale. Ancora non è chiaro quando sarebbe avvenuto l’infortunio,se sicuramente non più tardi di due settimane fa, quando ha sfidato sul ring Ricochet e Speedball Mike Bailey.