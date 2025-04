Linkiesta.it - Slow travel: La Dolce Vita Orient Express riscrive il mito del viaggio in Italia

Il rumore delle rotaie, il profumo del legno pregiato, la luce calda che accarezza velluti e ottone: è partito oggi da Roma, in un’atmosfera sospesa tra sogno e nostalgia, La, primo treno di lusso interamente ideato e realizzato in. Il progetto, frutto della sinergia tra il gruppo Arsenale – guidato da Paolo Barletta – e il marchio iconico, è un omaggio in movimento alla bellezzana. Un gioiello su rotaie che riporta alla luce la cultura del.Un sogno su binariLa cornice è quella della stazione di Roma Ostiense, completamente rinnovata per accogliere l’Lounge, salotto esclusivo da cui parte ilinaugurale del 4 aprile, “Tra i vigneti” verso Montalcino. Ma lo sguardo corre già lontano: saranno otto gli itinerari disponibili, attraverso 14 regionine, per riscoprire l’da una prospettiva diversa, lontana dalla frenesia dei viaggi mordi e fuggi.