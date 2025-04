Dopo la condanna per stalking su Bortuzzo Lulù Selassié parla | Su di me disinformazione sono più che a posto con la mia coscienza

Leggi su Open.online

è statata a 1 anno e 8 mesi perai danni del suo ex Manuel. Sull’influencer hanno pesato le accuse di minacce di morte e. Finora non aveva maito pubblicamente della vicenda, fino a stasera. Poco fa, su Instagram l’ex concorrente del Grande Fratello ha rotto il silenzio, sostenendo di voler continuare a «lottare per la verità».«Cammino a testa alta»«Per troppo tempo ho scelto il silenzio. Ho protetto con discrezione il dolore di essere stata nascosta in una relazione durata tre anni e poi tradita dalla persona che più amavo. Tradita nella fiducia, nella privacy, nella comunicazione e nelle promesse che ci eravamo fatti», ha scritto. Ha spiegato di aver sopportato per amore «il peso di calunnie non solo dal mio partner, ma anche da chi ha saputo manipolare la realtà, costruendo menzogne ai miei danni».