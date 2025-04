Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, le sirene della Saudi Pro League risuonano forte per quell’attaccante: due squadre proveranno l’affondo! La situazione

di RedazionentusNews24, l’Arabiata è pazza per quell’obiettivo di mercato! Due club ci provano per luiCristiano Giuntoli potrebbe dover depennare dalla propria lista di obiettivi il nome di Victor Osimhen per il. Questo è quanto riporta Nicolò Schira sul suo profilo X.Stando a quanto asserisce il giornalista, nonché esperto di trattative, l’Arabiata avrebbe messo gli occhi sul nigeriano. Due clubProa mettere sotto contratto l’attaccante nigeriano, legato al Napoli da una clausola di 75 milioni di euro valida solo per l’estero.Leggi suntusnews24.com