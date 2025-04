Tvplay.it - La Juve dice addio a un Top in difesa, firma per 25 milioni

Si complicano i piani di mercato dellantus. Sul grande obiettivo dei bianconeri per laè piombato un top club europeoObiettivo quarto posto per lantus di Tudor in un finale di campionato nel quale i tifosi bianconeri si aspettavano di competere per ben altri traguardi. Restano ancora otto partite da disputare e i bianconeri hanno un punto da recuperare sul Bologna. Prossimo turno importantissimo per entrambe con laospite della Roma e il Bologna che riceve un Napoli in piena lotta per lo Scudetto con l’Inter.Laa un Top inper 25– Tvplay.it (Foto Ansa)Dal raggiungimento eventuale della qualificazione alla prossima edizione di Champions League passeranno anche gli eventuali nuovi investimenti di mercato dellantus. Senza Champions, ad esempio, è in bilico il riscatto di Conceicao dal Porto mentre sfumerà del tutto l’opportunità di provare ad acquistare Kolo Muani dal PSG.