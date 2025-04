Iltempo.it - Gualtieri gela la Roma Nuoto: “Non c'è il pubblico interesse”. Ora la Lazio...

Resta soltanto il progetto della Ssper il recupero e la rifunzionalizzazione dello stadio Flaminio die decade quello della. Oggi la giunta comunale ha respinto l'del progetto di fattibilità presentato da Costruzioni Civili e Commerciali Spa, in qualità di mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito con la Rubner Holzbau Srl e dalla SsdArl. La proposta della, secondo la giunta capitolina, «non restituisce alla città la funzione primaria per la quale la struttura è stata progettata, quella di stadio - si legge nella delibera di giunta -, non valorizza la vocazione di grande impianto sportivo in grado di ospitare manifestazioni sportive nazionali e internazionali, depotenzia le potenzialità dello stadio quale polo attrattore culturale».