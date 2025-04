Ilfattoquotidiano.it - Torture in carcere a San Gimignano: pene confermate per 10 agenti. Antigone: “Vittoria per le istituzioni”

Una sentenza sulleinche segna una svolta, proprio mentre il reato introdotto nel 2007 sembra vacillare. La Corte d’appello di Firenze ha confermato le condanne per 15penitenziari nei due processi di secondo grado per il pestaggio di un detenuto durante il trasferimento in cella, neldi San(Siena) nel 2018: tortura, falso e minaccia aggravata i reati contestati a vario titolo. Conferme e riduzioni di pena ad altri cinque imputati che avevano scelto il rito ordinario: la più severa è stata a 4 anni e 2 mesi, la più “mite” a 3 anni e 8 mesi di reclusione. In primo grado, il tribunale di Siena aveva inflitto ai cinquecondanne tra 5 anni e 10 mesi e 6 anni e mezzo.I giudici della seconda sezione, presieduta da Alessandro Nencini, hanno inoltre sostituito la sanzione accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea della durata di cinque anni.