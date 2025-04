Meloni | dazi dannosima non è catastrofe

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.59 Il premier, al Tg1, ha criticato la decisione di imporre, definendola "sbagliata e dannosa per entrambe le economie".Tuttavia ha invitato a non alimentare allarmismi, sottolineando che il mercato Usa rappresenta il 10% delle esportazioni italiane e che l'Italia continuerà a vendere negli USA. Pur riconoscendo la sfida, ha escluso scenari drammatici, affermando che non è la "" descritta da alcuni. "Il governo è già al lavoro per tutelare le imprese italiane e limitare eventuali ripercussioni",ha aggiunto