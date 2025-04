Oasport.it - LIVE Sonego-Kopriva 2-6, 1-4 ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: torinese sotto di due break anche nel secondo set

40-15 Scappa ancora via il rovescio, stavolta in diagonale.30-15 Dritto all'incrocio delle righe del boemo, Lorenzo non riesce nel recupero.15-15 Lunga la risposta di rovescio del.0-15 Lob vincente di.Duedi vantaggio perche vede vicino il successo.1-4. Disastro diche manda lungol'ultimo rovescio. L'azzurro scaglia a terra la racchetta, frustrazione comprensibile.30-40 Larga la risposta di dritto didopo una buona prima esterna di.15-40 In rete il dritto di, prima palla del doppioannullata.0-40 Azzecca l'angolo del dritto di. Il ceco trafigge l'azzurro con il passante di dritto incrociato.0-30 Servizio esterno ottimo dell'azzurro che però spara fuori lo smash.