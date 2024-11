Quifinanza.it - Louis Vuitton celebra la passione per il viaggio con Montgolfière Aéro

Ladiper ile la sua audace creatività prendono il volo con la, una straordinaria creazione di Alta Orologeria che segna un nuovo capitolo per la Maison. Una preziosa fusione tra l’Alta Gioielleria e il savoir-faire, uniti all’eccellenza dell’orologeria svizzera.La mongolfiera, simbolo emblematico della Maison, raggiunge il mondo dell’Alta Orologeriaispirando due incredibili creazioni. Esplorando un nuovo modo di leggere l’ora, il processo creativo ha come punto di partenza una semplice domanda: cosa c’è di più prezioso del tempo? Come sempre, la Maison si è rivolta al suo innovativo e brillante fondatore. Prima di diventare un celebre produttore di bauli,è stato un imballatore, aiutava a riporre e preparare gli oggetti più preziosi dei propri clienti prima di un, assicurandone il trasporto sicuro.