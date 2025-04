Gamberorosso.it - Non solo Vinitaly. Ecco le fiere di vino artigianale e naturale in programma nei giorni del salone del vino

Aprile a Verona è sinonimo, ça va sans dire, di. Ma ormai da diversi anni tante piccole (e medie) associazioni dici hanno abituato ad eventi paralleli, anche nella stessa città dove va in scena ilitaliano del. Un ventaglio die saloni di proporzioni più contenute ma non meno interessanti e animati da una miriade di produttori e da un pubblico di appassionati sempre più numeroso. Andiamo a vederle nel dettaglio.Amici miei, atto primoA Salorno, piccolo comune affacciato sulla via del, dove ci sono più banche che alimentari, si sono date appuntamento una decine di cantine. Un piccolissimo evento che va in onda venerdì 4 aprile ,una Ospita la Cantina Dornach, gli onori di casa a Patrick Uccelli, bravo vignaiolo un po' filosofo del