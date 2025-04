Mondo Convenienza il Tar conferma la maximulta da 32 milioni | Prodotti incompleti reclami ostacolati

Ilfattoquotidiano.it - Mondo Convenienza, il Tar conferma la maximulta da 3,2 milioni: “Prodotti incompleti, reclami ostacolati”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Diventa definitiva lada 3,2di euro inflitta, a marzo dello scorso anno, dall’Antitrust a Iris Mobili S.r.l., la società titolare del marchio “” accusata di condotte illecite nelle fasi di consegna e montaggio di mobili e arredi, nonché nei servizi di post-vendita. Arlo oggi, 3 aprile, è la sentenza del Tar del Lazio.Nella fattispecie, alla società è stata contestata una pratica commerciale scorretta e aggressiva: consegna didifettosi, non idonei all’uso per cui erano stati messi in vendita, o non a norma, non corrispondenti all’ordine di acquisto. Montaggio scorretto, tale da impedire la fruizione dei. Gestione negligente dell’assistenza clienti. Ostacoli alla garanzia, sia legale sia convenzionale, e ai diritti legittimi dei consumatori previsti da contratto.