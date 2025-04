Sololaroma.it - Rayo Vallecano-Espanyol, il pronostico de LaLiga: multigol e chance mix interessanti

Sono stati giorni molto intensi in Spagna, con lo spettacolo delle semifinali di Coppa del Re che hanno visto Real Madrid e Barcellona guadagnarsi l’accesso all’ultimo atto in programma il prossimo 23 aprile. Adesso è però nuovamente tempo di tornare a concentrarsi sul campionato, con la trentesima giornata deche inizierà già domani, venerdì 4 aprile, con la sfida traed, con fischio d’inizio alle ore 21 a Vallecas.Padroni di casa che stanno vivendo una stagione di altissimo livello, trovandosi momentaneamente in settima posizione a quota 40 punti. Dopo un periodo di flessione, con soli due pareggi conquistati in cinque partite, nell’ultimo turno di campionato è arrivata la riscossa per il, che ha superato 2-0 in trasferta l’Alaves. La formazione di Perez arriva dunque con fiducia a questo appuntamento, con la voglia di continuare a stupire.