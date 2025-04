Dilei.it - Helena Prestes, il Tapiro d’Oro di Striscia per il suo secondo posto al Grande Fratello

Alcune consegne deldila Notizia vanno meglio di altre, decisamente. Non ci sono sempre soltanto drama e dramma ad attendere Valerio Staffelli. L’incontro conne è decisamente la prova.Valerio Staffelli ha fronteggiato varie consegne delicate del suo amato e odiato. In tempi recenti ricordiamo la fuga di Fedez in auto, con tanto di minaccia di querela. A ciò si aggiunge poi la scenata di Guillermo Mariotto, divenuta rapidamente virale e negata, nei toni e nei modi descritti, dal diretto interessato.Tutt’altro clima invece con, ma perché ha ricevuto ildila Notizia? La risposta è decisamente semplice. È giunta a un passo dal traguardo ma è riuscita soltanto a sfiorarlo.La vittoria delè andata all’amica e nemica Jessica Morlacchi.