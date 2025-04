Mistermovie.it - Mister Movie | M3GAN entra nella sua era Terminator 2 nel trailer di M3GAN 2.0

Leggi su Mistermovie.it

Preparati, perchéè tornata! La bambola robotica che ha conquistato il mondo con i suoi balli e la sua vena omicida è pronta a scatenarsi in "2.0". Ma c'è un colpo di scena: sembra che questa voltapotrebbe essere dalla nostra parte. O forse no? Le cose si faranno di nuovo folli, e tu non vorrai perderti un secondo di questa follia!vs. Il Futuro: Un "2" con un Tocco di "Kim Possible"?Dopo che il boss di Blumhouse, Jason Blum, ha spoilerato che James Wan aveva un sacco di idee per un sequel, hanno finalmente scelto la trama perfetta. In questo nuovo capitolo,, riattivata e sotto la supervisione di Gemma e Cady, dovrà affrontare un androide ancora più avanzato, basato sul design originale di Gemma.https://youtu.be/IYLHdEzsk1sImmagina una battaglia epica tra robot, un mix tra "2" e "Kim Possible", conche riceve upgrade pazzeschi dal suo team di tecnici, inclusa una tuta alare! La domanda è:seguirà la sua programmazione o Gemma e Cady dovranno fuggire da un mostro futuristico che balla meglio degli influencer di TikTok?Non perderti altre anticipazioni e notizie esclusive sul mondo del cinema! Seguiper rimanere sempre aggiornato!L'Articolo originalesua era2 neldi2.