Bergamonews.it - Disaccoppiamento dei prezzi dell’energia, Vivaldini: “Sono soddisfatta del risultato del voto”

con la possibilità di esplorare forme alternative di mercato e neutralità tecnologica miei emendamenti che migliorano sensibilmente il testo ed offrono finalmente alle imprese soluzioni immediate e nuove al fine di garantire costi inferiori per l'energia". Lo dichiara Mariateresa Vivaldini (FdI, ECR), shadow sulla risoluzione sulle industrie ad alta intensità energetica."Il testo – ha aggiunto – conteneva già molte delle nostre proposte, come i richiami alle tecnologie net-zero, il derisking degli investimenti, l'apertura al nucleare e alla cattura e stoccaggio del carbonio, la definizione di rottami ferrosi come strategici e soggetti a restrizioni all'esportazione: tutte proposte che rappresentano un argine a quella deindustrializzazione frutto del fondamentalismo green di questi anni".