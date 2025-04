Ilgiorno.it - Como, rottweiler si chiude in auto e rimane intrappolato: liberato dai vigili del fuoco

, 3 aprile 2025 – In un attimo, è riuscito a rinrsi da solo all’interno dell’in cui era entrato pochi attimi prima. Il cane, un esemplare di, mentre saltellava nell’abitacolo, aveva abbassato la chiusura centralizzata dell’, di fatto bloccandola e rendendo impossibile il suo recupero. Così nella tarda mattinata di oggi, verso le 11.30, ideldel comando di via Valleggio a, sono stati chiamati per soccorrere l’animale in via Di Vittorio, dove era parcheggiato il veicolo. L’intervento La squadra, arrivata in posto, ha trovato il cane chiuso nell’, una Punto blu, intuendo subito che era stato lui a bloccare la serratura con le zampe. Poco alla volta, senza causare nessun danno al veicolo, in breve tempo idelsono riusciti a sbloccare la serratura e ad aprire l’, liberando il cane, che nel frattempo non era andato incontro a nessun problema di salute e non appariva per nulla spaventato.