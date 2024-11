Anteprima24.it - Sannio Donna ODV, prevenzione del tumore al seno: nella Villa comunale una panchina rosa

Tempo di lettura: 2 minutiDomenica 10 novembre, alle 11,30 si inaugura presso ladi Benevento, unadedicata alladelalODV, Associazione di volontariato impegnata da oltre vent’anni in questa campagna per la salute, grazie al patrocinio del comune di Benevento, che sensibilmente ha condiviso e sostenuto l’iniziativa, ha voluto che unadelladiventasse messaggio costante di invito alla.Chiunque passeggi nel meraviglioso parco cittadino, non potrà fare a meno di osservarla, tinta del colore che rappresenta le donne e contraddistinta da un messaggio sociale di fondamentale importanza, ma purtroppo a volte inascoltato: Lati salva la vita. Il monito costante è rivolto a tutte le donne che ogni giorno frequentano lacon i loro bambini, così che ricordino di avere cura di se stesse sottoponendosi ai controlli periodici, ma è importante che non disdegnino di leggerlo anche gli uomini, che spesso si trovano a condividere con la loro compagna di vita la battaglia lunga e dolocontro un nemico subdolo e insidioso.