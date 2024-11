Iodonna.it - «La lotta per il nostro Paese è un lavoro duro, ma ne vale sempre la pena»

Tra il sorriso e le lacrime, ma ancora disposta a combattere per il proprio. Kamala Harris, nel discorso alla Howard University dopo la sconfitta elettorale, ha espresso orgoglio per la campagna, affermando: «Sono fiera della corsa che abbiamo fatto e del modo in cui l’abbiamo fatta». Ha ringraziato la sua squadra e il compagno di corsa Tim Walz, dichiarando di accettare la sconfitta ma non la fine dellaper la libertà. Kamala Harris ha poi aggiunto: «Laper ilè un, ma nela», assicurando il suo impegno per una transizione pacifica con Donald Trump.iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo Kamala Harris, delusione e orgoglio: «Fiera della corsa che abbiamo fatto» iO Donna.