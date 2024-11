Apoel Nicosia-Fiorentina Palladino | Per noi Conference League importante

Leggi l'articolo completo su Corrieretoscano.it

: “Per noi”.al GSP Stadium dia Cipro giovedì 7 novembre alle ore 21.Partita valida per la terza giornata di Uefadiretta da una squadra arbitrale francese. Direttore di gara François Letexier. Assistenti Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. Quarto ufficiale Jérémy Stinat. Assistente video arbitro Bastien Dechepy, assistente assistente video arbitro Jérémie Pignard.di Raffaeleterza in classifica nel campionato di serie A reduce da cinque vittorie consecutive.in testa al girone unico dia punteggio pieno dopo aver vinto 2-0 con i gallesi del The New Saints al Franchi di Firenze e poi 2-4 il san Gallo in Svizzera.La formazione cipriota di Jimenez ha un punto nella classifica europea, il punto del pareggio con Shamrock Rovers.