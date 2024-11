Quifinanza.it - Valencia sommersa, il governo offre 11 miliardi, ma per la regione non basta

In risposta alle devastanti alluvioni che hanno colpito, la Spagna ha approvato un pacchetto di aiuti pari a circa 11di dollari per affrontare i danni. Durante la conferenza stampa di ieri 5 novembre, il premier Pedro Sanchez ha confermato che il pacchetto comprende prestiti e sovvenzioni destinati alle vittime della catastrofe, ma le autorità locali giudicano la cifra insufficiente. Solo il giorno prima, il presidente della provincia, Carlos Mazón, aveva richiesto un contributo di almeno 34per coprire le spese di ricostruzione e supporto economico. Il Consorcio de Compensacion de Seguros: risarcimenti lampo per danni catastrofici Otto giorni dopo l’alluvione che ha devastato, la Spagna mette in moto il suo apparato assicurativo statale. Da oggi 6 novembre, il Consorcio de Compensacion de Seguros (Ccs) darà il via ai risarcimenti per le case, le attività commerciali e le oltre centomila auto danneggiate.