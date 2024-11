Nerdpool.it - The Batman – ci sono nuove serie tv in arrivo per l’universo di Matt Reeves?

Leggi tutto su Nerdpool.it

The Penguin della HBO si avvia verso il finale di stagione questa domenica e anche se ci avviciniamo alla conclusione della storia di Oz Cobblepot, cidubbi se ci sarà una seconda stagione dellapreferita dai fan o potenzialmente ancora piùtelevisive ambientate nella Gotham di The. Anche se nulla è stato confermato, parlando con Interview, il registaha affermato che cistate discussioni sul futuro delle storie ambientate nel mondo di The– in particolare che ha parlato di fare più show, non necessariamente un’altra stagione di The Penguin. “Sì. Ne abbiamo parlato ed è emozionante perché le persone ora stanno abbracciando lo spettacolo. La mia fantasia sta prendendo forma, il che è molto entusiasmante, e la HBO mi ha supportato incredibilmente fin dall’inizio”, ha detto