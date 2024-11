Schlein | vittoria Trump brutta notizia chi festeggia si pentirà

Leggi tutto su Ildenaro.it

Milano, 6 nov. (askanews) – Ladi Donaldnegli Stati Uniti “è unaper l’Europa e unaper l’Italia. Non solo perché anche in questi ultimi giorni ha dichiarato di nuovo la sua ostilità verso l’Unione europea, ma anche per quello che ne conseguirà in termini di politiche economiche”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly, rispondendo ai giornalisti nel corso di una sua visita a Terni. “Chi oggi loper ragioni di bandiera – ha aggiunto– smetterà presto quando gli effetti di una nuova politica protezionistica colpiranno le imprese e in lavoratori in Europa e anche qui nel nostro Paese”. “Chiaramente – ha osservato – prima che questo accada serve uno slancio forte dell’Unione europea, in modo coeso, in modo unito, che rimetta al centro una politica di investimenti comuni come è stata quello del Next generation Eu, in grado di generare una vera politica industriale europea che possa migliorare le condizioni di vita, di lavoro e i salari delle persone, che possa guidare l’innovazione e anche la conversione ecologica perché chi ha vinto negli Stati Uniti nega apertamente l’emergenza climatica che sta colpendo molto duramente l’Europa.