Sport.quotidiano.net - Basket Giovanili: successo nel torneo in Abruzzo. La Vuelle under 17 fa il pieno. Oggi il derby contro il Bramante

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Seconda vittoria consecutiva per la TeamSystem19, che batte a domicilio l’Etrusca San Miniato e sale a quattro vittorie a fronte di due sconfitte. Il primo tempo è molto combattuto, con le due formazioni che si equivalgono per tutta la durata dei primi venti minuti, andando negli spogliatoi con il punteggio di 42-41. Lo strappo decisivo alla partita arriva nel terzo periodo, nel quale la VL vince 20-8 e scava il solco che le consentirà di guadagnare i due punti, arrotondando il punteggio finale a 80-65. Il miglior marcatore è Cornis autore di 22 punti, seguito da Dragomanni e Sablich, entrambi a 16. Il weekend di Halloween appena terminato ha visto invece protagonista la VL17, impegnata nella tappa di Roseto degli Abruzzi delinternazionale EYBL. La formazione allenata da coach Luminati ha disputato quattro incontri vincendoli tutti, gli ultimi due non in maniera sempliceprima l’Inter Bratislava per 80-73 e poi la Fulgor Fidenza 73-69, e ha concluso così questi primi quattro giorni in testa alla classifica con l’altra imbattuta, la Fortitudo Francavilla.