Laprimapagina.it - L’incontro tra Emma Bonino e Papa Francesco: l’aspetto umano straordinario

Leggi tutto su Laprimapagina.it

La foto che ritrae, postata su Instagram dalla leader radicale, è una di quelle destinate a rimanere nelle pagine di storia. Ilvenuto dall’altro lato del Mondo non finisce mai di sorprendere. Bergoglio martedì mattina ha sorpresofacendole visita. Ma ha sorpreso anche tutti per la grande “umanità” del gesto del Pontefice. “Stamane, con enorme sorpresa e piena di emozione – si legge nel post che accompagna lo foto -, Sua Santità mi ha fatto una graditissima visita. Diemerge sempre. Già dai presenti che ha voluto donarmi, un meraviglioso mazzo di rose e dei cioccolatini. Sono rimasta molto colpita dalla forza e comprensione dimostratami già dal suo saluto “cerea” tipico piemontese, per le nostre origini comuni.